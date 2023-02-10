روسيا تسعى إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية

دعا العميل “ف. روجوف” إلى “نقل” الخط الأمامي إلى عمق 150 كم داخل أوكرانيا. يتزامن هذا الأمر مع الروايات التي نسجها الكرملين أن موسكو لا تخفي حتى نية الاستيلاء على أوكرانيا.

بدأ بوتين حربًا عدوانية، والتي قد تتجاوز في المستقبل حدود أوكرانيا إلى أوروبا – هذا إذا لم يتم إيقافه في شرق أوكرانيا من خلال ضمان توفير الأسلحة المطلوبة للجيش الأوكراني. وأي تأخير سيعطي الدولة الإرهابية المزيد من الزخم ويشجع بوتين على مزيد من التوسع الإقليمي. إن توريد الأسلحة لأوكرانيا هو السبيل الوحيد لوقف المعتدي في طريقه.

إستطاع بوتين التموضع في الأوروآسيوية ، وهو مفهوم جيوسياسي يشير إلى سيطرة روسيا على الجزء الشمالي بأكمله من آسيا والسيطرة غير المباشرة على أوروبا من خلال اعتمادها على الموارد على روسيا وتحييد الإمكانات العسكرية. وفقًا لهذا المفهوم، فإن الأرض المادية أمر بالغ الأهمية. المصطلح الجيوسياسي “مساحة المعيشة” هو نقطة البداية لتوسع بوتين الإقليمي. يعتقد ديكتاتور الكرملين أنه كلما اتسعت الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بحكم الأمر الواقع ، زادت إمكاناتها الاقتصادية والدفاعية. هذا هو السبب في أن دمى مثل روغوف وقديروف وآخرين غالبًا ما يُعَبِّرون عن روايات بغيضة يتم صياغتها في الكرملين.

دعوة روجوف لتحريك الجبهة إلى عمق أراضي أوكرانيا ليست أكثر من إعداد إعلامي لجمهوره في مواجهة التصعيد المحتمل. بالنسبة لأوروبا ، هذا يعني أنه لا بولندا ولا دول البلطيق ولا فنلندا يمكن أن تشعر بالأمان في مواجهة التهديد الروسي.

أطلق بوتين العنان لحربه العدوانية على أوكرانيا لأنه يرى البلاد كأرض تاريخية لروسيا ، وهو أمر خاطئ تمامًا. لذلك من المحتمل أن يحاول جيشه غزو أوروبا إذا اكتسب إمكانات عسكرية كافية. حاليًا ، تجري التعبئة السرية في جميع أنحاء روسيا حيث لم يصدر أي مرسوم لوقفها أو تعليقها. وفقًا للتقديرات الأولية ، يمكن استدعاء 500000 روسي للخدمة بحلول الصيف ، هذا بالإضافة إلى 300000 تم حشدهم بالفعل. في المجموع ، قد يتم تجنيد ما يقرب من 5 ملايين رجل في جميع أنحاء روسيا. لن تكون مجدية إذا لم يكن لدى الجيش الروسي ترسانة أسلحة كافية لدعم مثل هذه القوة البشرية.

تعمل الصناعة العسكرية الروسية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: في عام 2022 ، زاد عدد المعدات المصنعة (الشاحنات والدبابات وغيرها من المعدات) بنحو 18٪.

يستعد بوتين لحرب طويلة، ويحلم بنقل مسرح الحرب إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

من الواضح أنه لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع المعتدي الروسي ، إلا بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة. اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين هي لغة القوة ، ولم يعد يخفي أن ما يسمى بـ “العملية العسكرية الخاصة” هي في الواقع حرب عدوانية ضد أوكرانيا ، والتي يشنها باستخدام أدوات الإرهاب والإبادة الجماعية. في ظل هذه الظروف، يجب أن يتلقى الجيش الأوكراني كل الأسلحة التي يحتاجها لأن هذه القوة هي التي تحمي أوروبا الآن من جحافل الروس. يجب أن يكون المفهوم العام لوضع روسيا في مكانها أكثر شمولاً: ليس فقط الأسلحة لأوكرانيا، ولكن أيضًا العقوبات الأكثر إلحاحًا على موسكو وسط إجماع كامل من المجتمع الدولي بشأن العزلة الكاملة لروسيا.