روسيا تعتزم تشريع العملات المشفرة كأداة للدفع

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف اليوم الأربعاء إن روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلا أو آجلا على العملات المشفرة كأداة للدفع.

وسئل مانتوروف أثناء ندوة عما إذا كان يعتقد أن العملات المشفرة ستصبح أداة قانونية للدفع، فأجاب قائلا “السؤال هو متي يحدث هذا وكيف سيجري تنظيمه.. الآن وقد أصبح البنك المركزي والحكومة يعملان بنشاط عليه.”

وأضاف قائلا “عاجلا أو آجلا هذا سيجري تنفيذه في شكل أو آخر.”

ولدى روسيا خطط لإصدار الروبل الرقمي، وتحولت الحكومة مؤخرا إلى دعم استخدام عملات مشفرة خاصة بعد أن جادلت لسنوات بأنها قد تستخدم في غسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.

ويرى محللون أن بإمكان موسكو التخفيف من آثار العقوبات الجديدة بمساعدة العملات المشفرة، إذ إن الكيانات القانونية الروسية التي تخضع للقيود ستستخدم الأصول الرقمية في المعاملات الدولية، نظرا إلى أن العملة الرقمية أكثر ملاءمة، في حالة فصل روسيا عن نظام “سويفت” (SWIFT) من معاملات الشركات الخاضعة للعقوبات الفرعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه السلطات الروسية قواعد معاملات الصرف الأجنبي للشركات والمواطنين، وفرضت قيودا على الاستثمار الأجنبي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات.

وفرض الكرملين قيودا على شراء الأسهم والعقارات الروسية من قبل الهياكل والأفراد من الدول الأجنبية التي فرضت العقوبات على روسيا. كما نص مرسوم رئاسي على حظر تصدير الأموال النقدية التي تزيد عن 10 آلاف دولار، بعد أن كان ذلك ممكنا في السابق، بشرط التصريح بالمبلغ في الجمارك.