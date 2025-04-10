روسيا تسعى لسجن 4 صحفيين وسط اتهامات بالتطرف

قال أربعة صحفيين متهمين بالعمل لصالح المنظمة المحظورة التابعة لألكسي نافالني زعيم المعارضة الروسية الراحل لشاهد من رويترز اليوم الخميس في أثناء اقتيادهم خارج المحكمة إن الادعاء الروسي طلب الحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات و11 شهرا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية لم تكشف هويته أن الادعاء العام طلب الحكم على الصحفيين الأربعة بالسجن لمدة خمس سنوات و11 شهرا.

ويحاكم كل من سيرجي كاريلين وكونستانتين جابوف وأرتيم كريجر وأنتونينا فافورسكايا خلف الأبواب المغلقة منذ أكتوبر تشرين الأول بتهمة الانتماء إلى جماعة متطرفة، وهي تهمة ينفونها جميعا.

ويقول الادعاء العام إن الصحفيين أنشأوا مواد لقناة يوتيوب الخاصة بمؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، وهي منظمة محظورة في روسيا باعتبارها “عميلا أجنبيا” ومنظمة متطرفة.

والصحفيان المتهمان جابوف وكاريلين هما صحفيان مستقلان عملا لصالح مجموعة متنوعة من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك وكالتا رويترز وأسوشيتد برس على التوالي.

وقال متحدث باسم رويترز في بيان “كونستانتين جابوف هو صحفي مستقل له إسهامات بين 2022 و2024 في رويترز من حين لآخر كمنتج مكتبي يعمل في تحرير مقاطع الفيديو وكتابة القصص الإخبارية المسندة إليه. ليس لدينا أي دليل يظهر أن التهم الموجهة إليه تتعلق بعمله المستقل في رويترز”.

وأضاف البيان “تلتزم رويترز بشدة بحرية الصحافة وتعارض سجن أي صحفي بسبب قيامه بعمله. يجب أن يكون الصحفيون أحرارا في نقل الأنباء للمصلحة العامة دون خوف من المضايقة أو الأذى، أينما كانوا”.

ولم ترد وكالة أسوشيتد برس بعد على طلب للتعليق.

ويعمل كريجر وفافورسكايا لمنفذ سوتافيجن الإخباري المستقل المصنف عميلا أجنبيا أيضا. وسجلت فافورسكايا آخر فيديو لنافالني وهو يشارك في جلسة استماع في المحكمة في اليوم السابق لوفاته.

وقالت ألكسندرا أجييفا مؤسسة سوتافيجن لرويترز “هذه محاكمة وحشية وهذه أحكام وحشية بالسجن، ومن أجل ماذا؟… لماذا تمت جلسات المحكمة خلف أبواب مغلقة؟”. وتصنف السلطات الروسية أجييفا عميلا أجنبيا أيضا.

وأضافت أجييفا “جاء القاضي اليوم برفقة رجال يحملون أسلحة آلية. ممن يخافون؟ أم أنها بادرة ترهيب؟ إنه أمر سخيف”.