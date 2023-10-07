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روسيا تسقط صاروخين أوكرانيين فوق شبه جزيرة القرم

منذ 39 ثانية
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي “رصدت ودمرت” صاروخين أوكرانيين مضادين للطائرات من طراز إس-200، لتحبط هجومين قالت إن كييف حاولت شنهما بفارق أربع ساعات (السبت 7-10-2023) على شبه جزيرة القرم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير الوزارة التي لم تحدد بالضبط مكان إسقاط الصاروخين فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

ونقلت هيئة البث العامة الأوكرانية في الساعة 10:25 مساء عن أحد السكان قوله إن انفجارين دوى صوتهما في منطقة يفتابوريا في غرب القرم. وتناقلت قنوات محلية أخرى في وقت سابق صورة لتصاعد دخان في سماء جانكوي الواقعة في الشمال وأفادت بسماع دوي انفجارات.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية منشورين شبه متطابقين على تطبيق تيليغرام قائلة إن كييف “حاولت شن هجوم إرهابي” في السادسة والعاشرة مساء بتوقيت موسكو بصاروخ مضاد للطائرات من طراز إس-200 جرى “تعديله لنسخة هجومية”.

وأضافت الوزارة في كل من المنشورين “رصدت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية على الفور الصاروخ الأوكراني ودمرته في الجو”.

    المصدر :
  • رويترز

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