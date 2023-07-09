روسيا تسقط صاروخين استهدفا القرم وروستوف

قال مسؤولان روسيان إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت (الأحد 9-7-2023) صاروخين أحدهما حلق فوق شبه جزيرة القرم والآخر فوق منطقة روستوف جنوب روسيا عند الحدود مع أوكرانيا.

وقال سيرجي أكسيونوف الحاكم الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم على تطبيق تيليغرام إن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم دون أن يتسبب في أضرار أو إصابات. ولم يحدد أكسيونوف الموقع الذي انطلق منه الصاروخ.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وقال مسؤولون محليون إن حركة المرور على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي عادت بعد توقفها على ما يبدو، دون الكشف عن سبب هذا التوقف.

وقال فاسيلي جولوبيف حاكم إقليم روستوف الروسي على تيليغرام إن الدفاع الجوي أسقط أيضا صاروخا أوكرانيا استهدف المنطقة.

وكتب جولوبيف “لم تقع إصابات. الحطام ألحق أضرارا جزئية بأسطح عدة مبان”.

وتتهم موسكو مرارا أوكرانيا بشن هجمات على أهداف داخل روسيا. وتنفي كييف ذلك قائلة إنها تخوض حربا دفاعية على أراضيها.