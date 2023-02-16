الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر في مدينة سيفاستوبول

منذ 40 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، الخميس، إسقاط قوات الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار فوق البحر في سيفاستوبول صباحًا.

ونشر رازفوجايف، في منصة “التليغرام”: أنّ “المسيرات الأوكرانية تهاجم مرة أخرى، تم إسقاط طائرتان بدون طيار فوق البحر، وتواصل قواتنا وأنظمة الدفاع الجوي صد الهجوم”.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية، في منطقة حقول مكثفات الغاز في البحر الأسود وسيفاستوبول.

جدير بالذكر، أنّ القوات الأوكرانية هاجمت شبه جزيرة القرم، وميناء سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة، عدة مرات هذا العام؛ وقامت وسائل الدفاع الجوي بالتعامل معها وإسقاطها، قبل أن تصل إلى أهدافها.

ويُشار إلى أنّ مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، هي مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وكانت الولايات المتحدة نصحت أوكرانيا الشهر الماضي بسحب قواتها من “باخموت” ، من أجل بدء الاستعدادات لشنّ هجوم في الجبهة الجنوبية، مشيرةً إلى أنّ “كييف قد لا تمتل الموارد الكافية لإجراء العمليات العسكرية في المدينة”.

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