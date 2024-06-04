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روسيا تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك

منذ 6 دقائق
مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية

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قال أليكسي سميرونوف حاكم منطقة كورسك إن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 20 طائرة مسيرة أوكرانية أمس الاثنين في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا على حدود أوكرانيا.

وأضاف على تطبيق تلغرام أن القوات الأوكرانية هاجمت أربع قرى في منطقته باستخدام طائرات هجومية مسيرة وطائرات هليكوبتر، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي منطقة بيلجورود إلى الجنوب الشرقي، قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت “عدة أهداف محمولة جوا”. وتضررت أسطح بعض المساكن.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وتشن أوكرانيا بانتظام هجمات على المناطق الحدودية الروسية، مما يثير غضب الكرملين. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهجمات دفعت القوات الروسية إلى التوغل الشهر الماضي في الأجزاء الشمالية من منطقة خاركيف لإقامة “منطقة عازلة”.

ويقول الجيش الروسي إنه سيطر على نحو 12 قرية، لكن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن قواتهم لا تزال تسيطر على 70 بالمئة من فوفشانسك، وهي بلدة رئيسية تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود.

    المصدر :
  • رويترز

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