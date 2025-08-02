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روسيا تسيطر على قرية في منطقة دونيتسك.. وأوكرانيا تقصف مصفاة ريازان النفطية الروسية

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2025 1:03 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وزارة الدفاع في موسكو إن القوات الروسية سيطرت على قرية أوليكساندرو كالينوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم السبت.

من جهته قال الجيش الأوكراني اليوم إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية، مما تسبب في نشوب حريق.

كما ذكرت قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية في بيان على تيليغرام أنها قصفت منشأة آنانفتي‭ ‬برادوكت لتخزين النفط في منطقة فورونيغ.

السيطرة على تشاسيف يار

والخميس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة “الجنوب” الروسية، تمكنت من السيطرة على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة الجنوب في اتجاه كراماتورسك – دروجكوفكا، تم تحرير مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

ومدينة تشاسيف يار ذات أهمية عملياتية واستراتيجية كبيرة.

فهي تقع على ارتفاع شاهق يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في دونيتسك، والذي لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهو تجمع سلافيانسك-كراماتورسك، وكذلك نحو مدينة كونستانتينيفكا.

وكانت معركة تشاسيف يار بدأت في 4 أبريل من عام 2024 بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية من أجل السيطرة على المدينة الواقعة غربي باخموت، وهي مدينة أخرى شهدت معارك طويلة وشرسة.

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