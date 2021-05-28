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روسيا تشعر بخيبة أمل لقرار أميركا بعدم العودة إلى هذه الاتفاقية

28 - مايو - 2021
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

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تشعر روسيا بخيبة أمل لقرار الولايات المتحدة عدم الانضمام مجددا إلى اتفاقية السماوات المفتوحة للحد من التسلح، رغم أن تلك الخطوة كانت متوقعة، وذلك بحسب وكالة الإعلام الروسية نقلا عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله: إن الرفض الأمريكي لا يوفر مناخا مشجعا لإجراء محادثات بشأن الحد من التسلح خلال قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في الشهر المقبل.

من جانب آخر قال ريابكوف: إن موسكو وواشنطن لا تناقشان تبادل سجناء محتملا قد يفضي إلى إطلاق سراح بول ويلان، جندي مشاة البحرية الأمريكي السابق المسجون في روسيا بتهمة التجسس.

وأدين ويلان بالتجسس في يونيو/ حزيران الماضي، وصدر عليه حكم بالسجن 16 عاما، لكنه ينفي التهم الموجهة له.

    المصدر :
  • رويترز

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