روسيا تشن ضربات جوية جديدة ليلا على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت ضربات جوية جديدة الليلة الماضية على أهداف في شرق وجنوب وشمال البلاد.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت 17 سلاحا مختلفا، بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية، لضرب أهداف صناعية ومدنية وعسكرية وأخرى خاصة بالبنية التحتية.

وأضاف أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة وصاروخ كروز.

وتشن روسيا ضربات جوية متكررة على مناطق تشمل تجمعات سكانية خلف الخطوط الأمامية منذ غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا. ولم تعلق على أحدث ضربات جوية أعلن عنها.

وبدأت أوكرانيا هجوما مضادا في الجنوب والشرق في أوائل يونيو حزيران لكنها لم تحقق سوى تقدم تدريجي بسبب حقول الألغام الروسية الشاسعة والتحصينات الشديدة للقوات الروسية.