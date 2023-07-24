روسيا تشن هجوما جويا على كييف

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف في ساعة مبكرة من صباح (الثلاثاء 25-7-2023) بالتوقيت المحلي.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة على تطبيق تيليغرام للتراسل “في ضواحي كييف، تعمل أنظمة الدفاع الجوي (على صد الهجوم)”.

واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا باستخدام قنابل عنقودية في مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقُتل طفل، مساء الاثنين، وفقاً لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية المحلية، بافلو كيريلينكو، على قناة “تيليغرام” الإخبارية. وأصيب سبعة أشخاص بجروح.

وانفجرت الذخائر العنقودية بالقرب من مسطح مائي حيث كان الأشخاص يسترخون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ونشر كيريلينكو صورة يفترض أنها أظهرت الأرض ملطخة بالدماء. ووفقاً لمكتب المدعي العام المحلي، كان الصبي الذي قُتل يبلغ من العمر 10 سنوات. وأضاف أن أربعة أطفال كانوا بين المصابين.

واستخدمت روسيا مراراً الذخائر العنقودية المحظورة دولياً في حربها ضد أوكرانيا.

كما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً بأن روسيا يمكن أن تستخدم ترساناتها مع أنواع عديدة من هذه الأسلحة رداً على استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا.

وطلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة تزويدها بهذه الذخائر من أجل تحقيق المزيد من النجاح في هجومها المضاد لتحرير أراضيها التي تحتلها روسيا.

وتنشر القنابل، التي تنفجر فوق الأرض، المقذوفات على مساحات أكبر. وبسبب أن العديد منها لا ينفجر على الفور في كثير من الأحيان، فإنها تعتبر، مثل الألغام، خطراً على المدنيين حتى بعد انتهاء القتال. لذلك حظرتها أكثر من 100 دولة في معاهدة دولية.

ولم تنضم الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا إلى اتفاق حظر الذخائر العنقودية.