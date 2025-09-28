الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
روسيا تشن هجوما كبيرا على أوكرانيا بمسيرات وصواريخ

الجيش الروسي في اوكرانيا

الجيش الروسي في اوكرانيا

تعرضت كييف لهجوم كثيف بطائرات مسيرة وصواريخ في وقت مبكر من اليوم الأحد 28\9\2025، فيما وصفه مراقبون مستقلون بأنه أحد أكبر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها منذ بدء الحرب.

وحلقت طائرات مسيرة فوق المدينة ودوت نيران منظومات الدفاع الجوي طوال الليل. وكان الهجوم لا يزال مستمرا في الساعة 7:20 صباحا (04:20 بتوقيت غرينتش).

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا حتى الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش.

واحتمى بعض السكان بمحطات المترو تحت الأرض. وكانت بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب من الغارات الجوية، بينما أغلقت بولندا المجال الجوي بالقرب من اثنتين من مدنها في جنوب شرق البلاد، ونشرت قواتها الجوية طائرات لمراقبة المجال الجوي.

