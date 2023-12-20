روسيا تشن هجومها الجوي الخامس على كييف هذا الشهر

لاتزال الجبهة الروسية الأوكرانية مشتعلة دون توقف منذ فبراير 2022، فيما يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض تحت مقاومة عسكرية أوكرانية، فيما تحاول قوات كييف استعادة وتيرة الدعم العسكري الغربي لمواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات، قال الجيش الأوكراني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 20\12\2023، إن روسيا شنت هجومها الجوي الخامس على كييف هذا الشهر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء 19\12\2023، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من صد الهجوم.

كما أعلن الجيش الأوكراني إنه أسقط 18 مسيرة روسية من أصل 19 في أجواء البلاد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أنّ طائرات روسية بدون طيّار أغارت ليل الثلاثاء-الأربعاء على العاصمة كييف ومدينتي خاركيف (غرب) وخيرسون (جنوب) حيث أصيب 9 أشخاص بجروح.

وفي كييف أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية عدداً من المسيّرات بينما كانت في طريقها إلى كييف، وفقاً لرئيس الإدارة العسكرية في العاصمة.

وظل الإنذار من الغارات الجوية مفعلا في معظم مناطق جنوب شرق أوكرانيا، إذ قالت القوات الجوية الأوكرانية إن مناطق خاركيف ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد معرضة لتهديد الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية.

وبدأت روسيا تنفيذ ضربات على البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في أوكرانيا في مناطق بعيدة عن خط المواجهة في أكتوبر 2022، بعد ستة أشهر من فشل قوات موسكو في السيطرة على كييف وانسحابها إلى شرق أوكرانيا وجنوبها.

زادت موسكو من وتيرة هجماتها الليلية على المدن الأوكرانية، في وقت تبدو فيه عزيمة الغربيين على دعم حليفتهم أوكرانيا تضعف.

والثلاثاء، أكّد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي أنّ إقرار حزمة المساعدات المخصّصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، معربين عن أملهما بأن تتحقّق هذه الخطوة مطلع العام المقبل على الرّغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرّعين بسرعة إقرارها.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس السناتور تشاك شومر وزعيم الأقليّة الجمهورية فيه ميتش ماكونيل في بيان مشترك إنّ “المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرّك سريعاً على صعيد (إقرار هذه الحزمة) مطلع العام المقبل”.