روسيا تشهر "الفيتو" في وجه قرار يدين ضم أراض أوكرانية

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإحباط قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إدانة إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية إلى أراضيها.

وصوتت عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، لصالح القرار، بينما امتنعت الصين والجابون والهند والبرازيل عن التصويت.

وكان صوت روسيا الوحيد المعارض للقرار.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ضم أربع مناطق تشكّل 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا، في أكبر ضم للأراضي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولاقت هذه الخطوة رفضًا واسع النطاق من الدول الغربية، وحتى من العديد من حلفاء روسيا المقربين.

وطرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس جرينفيلد” القرار الذي دعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تغيير للوضع في أوكرانيا، مع إلزام روسيا بسحب قواتها.

وكانت واشنطن قد ألمحت إلى أنها ستحوّل أنظارها، في حالة رفض القرار في مجلس الأمن، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صوتت بالأغلبية لصالح إدانة غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.