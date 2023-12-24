روسيا تصد 11 هجوما.. وتسقط 10 مسيرات أوكرانية على محور دونيتسك

أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة “الجنوب” التابعة للقوات الروسية، فاديم أستافييف، اليوم الأحد، أن المجموعة أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وقال أستافييف لوكالة “تاس”: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 مسيرات أوكرانية في بلدات غورلوفكا ومارينكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف أن وحدات المجموعة صدت 11 هجوما وألحقت الهزيمة بالقوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في بلدات كراسنوي وديليفكا وكيروفو وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار إلى أن خسائر العدو بلغت نحو 200 جندي بين قتيل وجريح و4 دبابات بما في ذلك “ليوبارد-2” ألمانية الصنع، ومركبة مشاة قتالية من طراز “برادلي” أمريكية الصنع و3 عربات، وتم تدمير منصة مدفعية من طراز “كراب” ذاتية الدفع عيار 155 ملم بولندية الصنع ومدفعي هاوتزر “مستا-بي” عيار 152 ملم ومدفع “أكاسيا” عيار 152 ملم ومدفع “غفوزديكا” عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر “دي-30.

يذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022، تسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف ونزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، فيما تسيطر القوات الروسية على أجزاء واسعة من إقليم دونباس، الذي يضم دونيتسك ولوغانسك، جنوب شرق أوكرانيا، في وقت تشن فيه كييف هجمات منتظمة على مواقع وأهداف روسية.