روسيا تصعد هجومها على دونباس وتحاول تطويق القوات الأوكرانية

صعدت القوات الروسية هجومها على مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية اليوم السبت بعد أن أعلنت سيطرتها على بلدة ليمان المجاورة وهي مركز للسكك الحديدية لتواصل هجومها في دونباس بشرق البلاد في حين تحاول كييف صد الهجوم وتطالب الغرب بإرسال أسلحة بعيدة المدى.

وتشير المكاسب الروسية، وإن كانت بطيئة، في الأيام الماضية إلى تحول في الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع. ويبدو أن القوات الغازية على وشك السيطرة على كل منطقة لوجانسك بالكامل في دونباس، وهو أحد أهداف الحرب الأكثر تواضعا التي وضعها الكرملين بعد تخليه عن هجومه على كييف في مواجهة المقاومة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها والقوات الانفصالية المتحالفة معها تسيطران الآن بشكل كامل على ليمان، موقع تقاطع للسكك الحديدية وتقع غربي نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك المجاورة للوجانسك.

لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت إن معركة ليمان مستمرة، حسبما ذكر موقع (زد.إن.يو.إيه) على الإنترنت.

وتقع سيفيرودونيتسك على بعد حوالي 60 كيلومترا من ليمان على الجانب الشرقي من النهر وهي أكبر مدينة في دونباس لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا وتتعرض الآن لهجوم عنيف من الروس.

وقالت الشرطة الأوكرانية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم “سيفيرودونيتسك تتعرض لنيران العدو بشكل مستمر”.

وتقصف المدفعية الروسية أيضا طريق ليسيتشانسك-باخموت الذي تحتاج روسيا إلى السيطرة عليه بينما تنفذ مناورة عسكرية لتطويق القوات الأوكرانية.

وقالت الشرطة “وقع دمار كبير في ليسيتشانسك”.

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك، التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس، أمس الجمعة إن القوات الروسية دخلت بالفعل سيفيرودونيتسك. وأضاف الحاكم أن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب من المدينة لتجنب الوقوع في الأسر. ولم يتضح اليوم السبت ما إذا كانت القوات بدأت الانسحاب.

ودعا مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك مجددا اليوم السبت إلى تسليم قاذفات الصواريخ المتعددة بعيدة المدى أمريكية الصنع. وقال مسؤولون أميركيون لرويترز إن إرسال مثل هذه الأنظمة يتم النظر فيه بجدية، ومن المحتمل اتخاذ قرار في الأيام المقبلة.

وكتب بودولياك على تويتر “من الصعب القتال عندما تتعرض للهجوم من على بعد 70 كيلومترا وليس لديك ما ترد به. باستطاعة أوكرانيا أن تعيد روسيا خلف الستار الحديدي لكننا نحتاج إلى أسلحة فعالة من أجل القيام بذلك”.

وقال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن قواته صدت ثماني هجمات على دونيتسك ولوجانسك في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها المخابراتي اليومي إنه إذا نجحت روسيا في السيطرة على هذه المناطق، فمن المرجح أن ينظر الكرملين إلى ذلك على أنه “إنجاز سياسي جوهري” يمكن استخدامه لتبرير الغزو أمام الشعب الروسي.