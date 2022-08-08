روسيا تصعّد هجماتها وأوكرانيا تترقب "أخبارًا سارة"

تواصل القوات الروسية هجماتها على مناطق مختلفة من أوكرانيا، في وقت كشفت القوات الجوية الأوكرانية عن “صعوبات تواجه الدفاعات الجوية البلاد”، في ظل ترقب أوكراني لـ”أخبار سارة” بشأن حزم المساعدات الدولية.

وأشار عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، الى استهداف القوات الروسية لمنشأة بنية تحتية في المدينة، مساء الأحد 7 آب.

وفي منشور على حسابه بـ”تليغرام”، أكد وقوع سبعة انفجارات نتيجة القصف الروسي، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات عن وقوع إصابات.

ونفذت القوات الروسية ضربات صاروخية على مدينة فينيتسا التي تقع وسط أوكرانيا، وفق ما أفاد منشور لـ”سلاح الجو الأوكراني” على موقع “تلغرام”.

الجهة نفسها كشفت أن القصف استهدف مواقع عسكرية، مشيرةً إلى سقوط ضحايا دون الكشف عن أعدادهم، وفقا لما نقله موقع “بريفادا”.

في سياق متصل، هاجمت القوات الروسية، الأحد، عدة مناطق في مدينة سومي التي تقع شمال شرق أوكرانيا.

وفي منشور على “تلغرام”، قال رئيس الإدارة العسكرية بالمدينة، دميترو زيفيتسكي، أن القوات الروسية هاجمت أطراف قرية بافليفكا وأطلقت عليها 10 قذائف هاون، ما تسبب في تضرر ستة منازل وانقطاع الكهرباء عن بعض الشوارع، وفقا لموقع “بريفادا”.

وأطلقت القوات الروسية 13 قذيفة مدفعية على أطراف قرية دبيسكي، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية بسومي.

وفي سياق متصل، قصف الروس مشارف قرية أولانوفو بـ 16 قذيفة مدفعية، وفتحت القوات الروسية نيران المدفعية على قرية مانوخيفكا، وأطلقوا ما مجموعه 13 قذيفة، وألحقوا أضرارا بمستودع للمعدات الزراعية وأجزاء من شبكة الكهرباء، وفقا لـ”بريفادا”.

بدوره، تحدث الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” عن “أخبار سارة” من شركاء أوكرانيا، فيما يتعلق بحزم المساعدات المتوقعة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ولفت زيلينسكي إلى أن الوضع في دونباس لا يزال حرجا، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني يبذل قصارى جهده لوقف “هجوم الإرهاب الروسي وإلحاق أكبر الخسائر الممكنة بقوات الاحتلال”، وفقا لـ”الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية”.

المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوي إهنات، أشار الى أن الدفاع الجوي غير فعال ضد القصف المدفعي الروسي على مدن المواجهة، وفقا لموقع “نيو فويس أوف أوكرين”.

جاء ذلك وسط مطالب بتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني في خاركيف ومناطق أخرى على خط المواجهة، مضيفًا أن الدفاع الجوي “لا حول له ولا قوة” أمام هجمات المدفعية والصواريخ الروسية.

كذلك، لفت إلى أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات لا يمكنها إسقاط تلك الصواريخ والقذائف، لأنها مصممة لإسقاط أهداف جوية أخرى، وفقا لموقع “نيو فويس أوف أوكرين”.

وطالب الشركاء الدوليين لأوكرانيا بدعم كييف بأسلحة جديدة، للتصدي إلى الضربات الصاروخية والمدفعية الروسية.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية هو عمل “انتحاري”، داعيا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا بأوكرانيا حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها.