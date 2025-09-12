الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
روسيا تصف خطة دنمركية لاستضافة شركة أسلحة أوكرانية بالعدائية

منذ 59 دقيقة
علم روسيا

نددت روسيا، اليوم الجمعة، بخطط الدنمرك لاستضافة شركة تصنيع أسلحة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ بعيدة المدى، قائلة إن هذه الخطوة ستزيد من مخاطر التصعيد وتؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء في أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة الدنمركية الأسبوع الماضي عن الخطة، في أول توسع لشركة دفاع أوكرانية في الخارج.

والشركة هي “فاير بوينت” لصناعة صواريخ فلامنجو، التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها أكثر أسلحة بلاده نجاحا.

وسيقام مصنع الإنتاج بالقرب من قاعدة جوية دنمركية تستضيف أسطول البلاد من طائرات إف-16 المقاتلة.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إفادة صحفية إن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدنمرك العدائية تجاه موسكو.

وأردفت تقول “هذه المخاطرة تؤكد النهج العسكري العدائي لكوبنهاجن بهدف تقويض جهود حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية”.

وأضافت أن الخطوة “تنذر بمزيد من التصعيد، وتظهر رغبة الدنمرك في إثراء نفسها عن طريق استمرار سفك الدماء في أوكرانيا”.

والدنمرك داعم مخلص لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، وساهمت حتى الآن بمساعدات عسكرية قيمتها 67.6 مليار كرونة دنمركية (10.6 مليار دولار)، وفقا لوزارة الخارجية الدنمركية.

    المصدر :
  • رويترز

