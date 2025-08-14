روسيا تصنف مراسلون بلا حدود "منظمة غير مرغوب فيها"

قالت وزارة العدل الروسية، اليوم الخميس، إنها صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية لحرية الصحافة ومقرها فرنسا منظمة غير مرغوب فيها.

ودأبت روسيا على تصنيف منظمات تقول إنها تقوض أمنها القومي على أنها “غير مرغوب فيها”. ويعني هذا التصنيف أن المواطنين الروس الذين يعملون مع هذه المنظمات أو يمولونها يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ومن بين المنظمات التي تم تصنيفها في وقت سابق إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية الممولة من الحكومة الأمريكية ومنظمة السلام الأخضر الدولية للبيئة ومنظمة العفو الدولية ومقرها لندن.

وتأسست منظمة مراسلون بلا حدود في فرنسا عام 1985، وهي تدافع عن الصحفيين وتعارض الرقابة في جميع أنحاء العالم.

ولم ترد منظمة مراسلون بلا حدود بعد على طلب للتعليق.

وصنفت المنظمة روسيا في المرتبة 171 من بين 180 دولة في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة هذا العام، كما أدرجت 50 صحفيا ضمن قائمة المحتجزين في البلاد.