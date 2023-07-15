السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن رجل دين محتجز في أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

طالبت روسيا، السبت، بالإفراج الفوري عن رجل دين أرثوذكسي كبير محتجز في كييف للاشتباه في تأجيجه كراهية الأديان وتبرير الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقضت محكمة في كييف أمس الجمعة باحتجاز المطران بافلو تمهيدا لمحاكمته. وبافلو هو أحد كبار رموز الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وخضع للإقامة الجبرية منذ أبريل نيسان.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “نطالب بالامتثال الصارم من جانب النظام الحاكم في كييف للالتزامات القانونية الدولية وبالإفراج الفوري عن المطران بافلو الذي يعاني من مرض خطير وبتوفير الرعاية الطبية الملائمة له”.

ووصفت زاخاروفا احتجازه بأنه “مظهر آخر للتعسف السياسي وانعدام القانون” وربطت المسألة بتحركات أوكرانيا لطرد رهبان أرثوذكس من دير شهير في كييف.

وتتخذ أوكرانيا إجراءات بحق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو، وتقول إنها موالية لروسيا وتتعاون معها. وتنفي الكنيسة ذلك وتقول إنها قطعت جميع الروابط مع موسكو العام الماضي.

وناشد البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية اليوم السبت البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة ورموزا دينية وسياسية أخرى إظهار الدعم للمطران المحتجز.

وقال كيريل “أحثكم على إيلاء انتباهكم إلى الاضطهاد الجاري للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المعتمدة واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المطران بافلو… من الملاحقة غير المشروعة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير النفط الليبي محمد عون
وزير النفط الليبي يكشف حجم الخسائر جراء إغلاق حقول النفط
بنيامين نتنياهو
في أول ظهور له بعد نقله للمشفى.. نتنياهو يوجه رسالة لمناصريه
تواصل الاشتباكات في السودان
اشتباكات السودان
ممثلو الحكومة السودانية يصلون إلى جدة لاستئناف المحادثات

الأكثر قراءة

شاحن هاتف - تعبيرية
عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
ميسي ووالده
بالفيديو: نجاة ميسي من حادث خطير.. ودعواتٌ لتوظيف فريق حماية
فيديو.. حادث سير مروع في زحلة يوقع أكثر من 20 جريحاً