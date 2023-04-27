الخميس 7 شوال 1444 ﻫ - 27 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تطالب بالتطبيق الكامل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود

منذ 5 دقائق
اتفاق الحبوب برعياة تركية وأممية

اتفاق الحبوب برعاية تركية وأممية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن التنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، في تأكيد على استياء موسكو من اتفاق يهدف إلى منع أزمة غذاء عالمية.

ويسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي، بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان من موانئ البلاد على البحر الأسود.

لكن روسيا قالت مرارا إنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو أيار ما لم يعمل الغرب على إنهاء العراقيل أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في إفادة اليوم الخميس إن موسكو لا تعتبر تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مُرضيا.

وأوضحت أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا من خلال تنفيذه بصورة كاملة، وأنه ليس “مائدة ممتدة يمكنك الاختيار منها”.

وتقول موسكو إن بنود الاتفاق الخاصة بالسماح لها بتصدير سلعها الزراعية لا يتم الوفاء بها.

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إلى أن جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق ليست كافية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ينس ستولتنبرغ
ستولتنبرغ يرحب بالاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والأوكراني
بايدن ونظيره الكوري الجنوبي
رئيس كوريا الجنوبية يغني في البيت الأبيض.. وبايدن يعلق
فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين حول "محاولة اغتيال بوتين"

الأكثر قراءة

البترون
فوضى عارمة.. ماذا يحصل في البترون؟
الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
"تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
سامي خياط
وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط