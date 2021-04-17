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روسيا تطرد القنصل الأوكراني بعد ساعات من اعتقاله

17 - أبريل - 2021
توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا

توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا

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قالت الخارجية الروسية ، أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني في البلاد فاسيلي بوكوتيلو خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم السبت أن القنصل العام الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر سوسونيوك شخصية غير مرغوب فيها، وذلك بعد توقيفه بتهمة تلقي معلومات سرية.

وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي أشار خلال اللقاء إلى أن الأنشطة غير القانونية التي مارسها القنصل “غير مقبولة ولا تتماشى مع صفة موظف قنصلي”، مشددة على أن هذه الأنشطة “مضرة بمصالح روسيا”.

وأشارت الوزارة أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني بأن “استمرار تواجد سوسونيوك في الأراضي الروسية غير مرغوب فيه” ونصحت القنصل بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من الاثنين القادم 19 أبريل.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إلقاء القبض يوم أمس الجمعة على سوسونيوك الذي يعمل في البلاد منذ سنوات، أثناء تسلمه من مواطن روسي معلومات سرية تعود إلى قواعد بيانات الأجهزة الأمنية في البلاد.

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