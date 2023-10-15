روسيا تطلب التصويت على مشروع قرار أممي يدعو لهدنة إنسانية في غزة

طلبت روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس، ويدعو إلى هدنة إنسانية والتنديد بالعنف ضد المدنيين وكافة أعمال الإرهاب.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 الجمعة.

وأضاف أن من المتوقع أن يتم التصويت في الثالثة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:00بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.

وكان المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا قد شدد أمس على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين مؤكداً أن القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول.

ورأى نيبينزيا أن “التصعيد مقلق للغاية وأن المنطقة على شفا حرب شاملة، وغير مسبوقة”، مشددا على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن تروج الأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين، دون إيجاد حل”.