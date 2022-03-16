روسيا تطلب من أوكرانيا الاقتداء بالسويد والنمسا

قالت الرئاسة الروسية “الكرملين” إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حاليا.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها الأربعاء، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ما تقدم يشكل “الخيار الذي يناقش حاليا والذي يمكن اعتباره تسوية”.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد.

وأوضح لافروف في حديث مع قناة “آر بي كا” أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسير بصعوبة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط.

وستعلن الولايات المتحدة الأربعاء عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها “أكثر واقعية”.

وعلى الأرض، سمع دوي انفجارات قوية فجر الأربعاء في العاصمة الأوكرانية كييف، تلاها تصاعد أعمدة الدخان الأسود، بينما طال القصف الروسي مدينة زابوريجيا التي يلجأ إليها الفارون من ماريوبول، حسب السلطات المحلية.

وسيقوم الرئيس جو بايدن بهذا الإعلان بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي.

غرفة الأخبار