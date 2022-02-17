روسيا تطور غواصة عملاقة طولها 72 مترا

تعمل روسيا على تطوير غواصة عملاقة بطول 72 مترًا غير مرئية للرادار. إزاحتها 1300 طن. الغواصة الجديدة مناسبة لحماية المناطق الساحلية ويمكن وضعها بسرعة في مهمة قتالية.

تحدثت صحيفة “ميرور” عن تعديل لسفينة الدورية الغاطسة “ستراج”، والتي تجمع بين مزايا الغواصة وسفينة الدوريات.

تكتب “ميرور” عن هذا الأمر، مشيرةً إلى بيانات مكتب تصميم روبين، الذي صمم سفينة ستراج. كما تلاحظ الصحيفة، يسمح الطول الكبير للغواصة بإضافة عدة وظائف – تقليل رؤيتها للرادار، واستقرار السفينة كمنصة أسلحة. تحتوي الغواصة أيضًا على هوائي سونار ومحطات رادار.

السفينة مسلحة إلى أقصى حد – فهي تحمل أربعة أنابيب طوربيد من عيار 324 ملم، واثنتين من قاذفات الصواريخ الموجهة. قام المهندسون بتحسين المساحة من خلال بناء حظيرة مضغوطة متعددة الوظائف يمكنها تخزين قوارب النجاة وأنظمة الأسلحة الإضافية والطائرات المسيرة. مثل هذه المعدات تجعل ستراج خصمًا خطيرًا حتى بالنسبة للسفن الأكبر بكثير.