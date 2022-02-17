الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تطور غواصة عملاقة طولها 72 مترا

17 - فبراير - 2022
غواصة روسية- أرشيفية

غواصة روسية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تعمل روسيا على تطوير غواصة عملاقة بطول 72 مترًا غير مرئية للرادار. إزاحتها 1300 طن. الغواصة الجديدة مناسبة لحماية المناطق الساحلية ويمكن وضعها بسرعة في مهمة قتالية.

تحدثت صحيفة “ميرور” عن تعديل لسفينة الدورية الغاطسة “ستراج”، والتي تجمع بين مزايا الغواصة وسفينة الدوريات.

تكتب “ميرور” عن هذا الأمر، مشيرةً إلى بيانات مكتب تصميم روبين، الذي صمم سفينة ستراج. كما تلاحظ الصحيفة، يسمح الطول الكبير للغواصة بإضافة عدة وظائف – تقليل رؤيتها للرادار، واستقرار السفينة كمنصة أسلحة. تحتوي الغواصة أيضًا على هوائي سونار ومحطات رادار.

السفينة مسلحة إلى أقصى حد – فهي تحمل أربعة أنابيب طوربيد من عيار 324 ملم، واثنتين من قاذفات الصواريخ الموجهة. قام المهندسون بتحسين المساحة من خلال بناء حظيرة مضغوطة متعددة الوظائف يمكنها تخزين قوارب النجاة وأنظمة الأسلحة الإضافية والطائرات المسيرة. مثل هذه المعدات تجعل ستراج خصمًا خطيرًا حتى بالنسبة للسفن الأكبر بكثير.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من جيش صربيا
    التوتر مستمر.. مناورات صربية في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو
    مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصيني
    عنف جنسي وتعذيب.. تقرير أممي يتهم الصين بانتهاكات ضد مسلمي "شينجيانغ"
    الناقلة (أفينيتي في)
    قناة السويس تنجو من أزمة جنوح جديدة لسفينة (أفينيتي في)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!