روسيا تعترض على تجديد عملية الأمم المتحدة لإرسال مساعدات لسوريا من تركيا 9 أشهر

استخدمت روسيا اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) للاعتراض على تجديد عملية ضخمة للأمم المتحدة لإرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر، وذلك قبل تصويت ثان متوقع في مجلس الأمن الدولي على محاولة موسكو تمديد التفويض لستة أشهر.

وانتهى أمس الاثنين تفويض العملية، التي عملت على تقديم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014. وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة 9 أشهر كحل وسط فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار.

كانت الأمم المتحدة تريد تجديدا لمدة 12 شهرا. ويعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة السلطات السورية على العملية. وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.