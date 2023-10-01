روسيا تعترض 5 صواريخ هيمارس وقنبلة جدام و37 مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية (الأحد 1-10-2023) إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت خمسة صواريخ أمريكية الصنع من طراز هيمارس وقنبلة من طراز جدام تطلق من الجو و37 طائرة مسيرة أطلقتها كييف فوق الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عمليات الاعتراض كانت على الأراضي التي تنفذ فيها موسكو ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وفي سياق منفصل، ذكرت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وصاروخين أوكرانيين فوق شبه جزيرة القرم.

ميدفيديف يهدد الجنود البريطانيين

من جهته قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الأحد إن الجنود البريطانيين الذين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية سيكونون أهدافا مشروعة للقوات الروسية، وكذلك المصانع الألمانية التي تنتج صواريخ توروس إذا قدمت إمدادات لكييف.

وقال ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي صار من الشخصيات السياسية الروسية المعادية للغرب على نحو متزايد، إن مثل هذه الخطوات من قِبل الغرب تعجل باندلاع حرب عالمية ثالثة.

وفي منشور على تيليجرام وجه ميدفيديف غضبه أولا إلى وزير الدفاع البريطاني المُعين حديثا جرانت شابس، الذي قال في مقابلة صحفية إن لندن تريد نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا بالإضافة إلى تدريب قوات أوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى في الوقت الحالي.

وكتب ميدفيديف على تيليجرام “(هذا) سيحول مدربيهم إلى هدف مشروع لقواتنا المسلحة… مع العلم تماما أنه سيتم القضاء عليهم بلا رحمة.. ليس كمرتزقة، بل على وجه التحديد كمتخصصين بريطانيين في حلف شمال الأطلسي”.