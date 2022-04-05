روسيا تعترف باستهداف مواقع أوكرانية بصواريخ دقيقة

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنها استهدفت مواقع أوكرانية بصواريخ بالغة الدقة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لاستهداف مواقع في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بواسطة صواريخ بالغة الدقة.

وأوضحت الوزارة أن المواقع استهدفت برشقة من صواريخ كاليبر، انطلقت من إحدى السفن الروسية في البحر الأسود على أهداف في العمق الأوكراني.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا تظهر إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة من طراز “بيرقدار”.

وقالت إنه تم استهداف المسيرة الأوكرانية باستخدام منظومة صاروخية مضادة للطائرات من طراز “تور”، دون ذكر مكان الاستهداف.

وأكدت الوزارة أنه تم أيضا تدمير أكثر من 20 هدفا جويا بالاعتماد على النظام الصاروخي الروسي “تور”، وهو نظام ذاتي الحركة مصمم لاعتراض الأهداف الجوية، ويبلغ مدى صواريخه 15 كيلومترا.

تبادل أسرى

وفي سياق متصل، قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا إن تبادلا جديدا للأسرى تم بين موسكو وكييف.

وأشارت المفوضة إلى أنه تم تبادل 86 عسكريا روسيا، مقابل عدد مماثل من العسكريين الأوكرانيين.

وأعربت المفوضة عن أملها في إجراء عمليات تبادل جديدة بين الطرفين في الأيام القادمة، وأضافت أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على إعداد القوائم.