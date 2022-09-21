روسيا تعتزم دمج مناطق في ميكولايف الأوكرانية إلى خيرسون

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، الأربعاء، عن الإدارة التي عينتها روسيا لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا قولها إن ”الأجزاء الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في منطقة ميكولايف المجاورة ستُدمج في إقليم خيرسون الذي تسيطر عليه روسيا“.

ويعني القرار أن المنطقة المدمجة ستصوّت في الاستفتاء الذي سيُجرى في مطلع الأسبوع المقبل على الانضمام لروسيا.

وتواصل القوات الأوكرانية مساعيها لتحرير المدن في الجنوب التي سيطرت عليها روسيا، وهي الأخبار التي “انتظرها بفارغ الصبر” سكان مدينة خيرسون المحتلة من قبل روسيا، حيث حققت “قوات كييف” مكاسب استراتيجية ضد الروس.

وفي الأسبوع الأول من الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا في جنوب البلاد، حققت أوكرانيا “مكاسب تكتيكية”، حيث تستعد قواتها المسلحة لمعركة طويلة وصعبة قبل حلول فصل الشتاء، وفقا لمسؤولين حكوميين غربيين.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ، إن القوات الأوكرانية تحرز تقدما نحو مدينة خيرسون الاستراتيجية الجنوبية، حيث تسعى لاستعادتها وتوجيه ضربة نفسية للقوات الروسية، وفقا لتقرير لصحيفة “بوليتيكو”.

ونجحت أوكرانيا في “صد” هجمات روسية في “عدة أماكن”، لكن المسؤولين الأوكرانيين لم يكشفوا عن أسماء القرى التي استعادتها قوات كييف أو المسافات المكتسبة أثناء استمرار القتال، وفقا لتقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.