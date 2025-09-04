روسيا تعدل مواعيد صيانة مصافيها لتجنب نقص البنزين

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس نقلا عن وزير الطاقة سيرجي تسيفيليف أن وزارة الطاقة الروسية وشركات النفط المحلية تراجع جداول صيانة المصافي لتفادي تعارضها مع فترات ذروة الطلب على البنزين.

وأضاف تسيفيليف أن الإجراءات المتخذة لاستقرار سوق الوقود يفترض أن تكون كافية للحد من ارتفاع أسعار البنزين في سبتمبر أيلول.

ومددت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي الحظر على صادرات البنزين حتى 30 سبتمبر أيلول.

وتواجه روسيا نقصا في البنزين في بعض المناطق بعد سلسلة من الضربات الأوكرانية استهدفت مصافي النفط، وذلك في وقت يشهد طلبا موسميا مرتفعا على الوقود من المزارعين والسائقين.