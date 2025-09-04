الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعدل مواعيد صيانة مصافيها لتجنب نقص البنزين

منذ 43 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس نقلا عن وزير الطاقة سيرجي تسيفيليف أن وزارة الطاقة الروسية وشركات النفط المحلية تراجع جداول صيانة المصافي لتفادي تعارضها مع فترات ذروة الطلب على البنزين.

وأضاف تسيفيليف أن الإجراءات المتخذة لاستقرار سوق الوقود يفترض أن تكون كافية للحد من ارتفاع أسعار البنزين في سبتمبر أيلول.

ومددت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي الحظر على صادرات البنزين حتى 30 سبتمبر أيلول.

وتواجه روسيا نقصا في البنزين في بعض المناطق بعد سلسلة من الضربات الأوكرانية استهدفت مصافي النفط، وذلك في وقت يشهد طلبا موسميا مرتفعا على الوقود من المزارعين والسائقين.

    المزيد من أخبار العالم

    غوغل
    انقطاع مؤقت لخدمات جوجل في تركيا وأنحاء من أوروبا
    القوات الإسرائيلية
    إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة وتعتقل فلسطينيين بينهم مسؤولين
    الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي
    زيلينسكي يعتزم لقاء المبعوث الأمريكي ويتكوف اليوم الخميس

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟