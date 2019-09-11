روسيا تعلق على رحيل بولتون.. لن تتحسن علاقتنا مع أميركا

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله الأربعاء إن موسكو لا تتوقع أن تتحسن علاقاتها فجأة مع واشنطن بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصورة مفاجئة بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

وقال ريابكوف إن مثل هذه التغييرات لم تسفر عن تطبيع العلاقات في الماضي.

يذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان أكد مساء الثلاثاء أن رحيل رجل من الإدارة الأميركية لا يغير في السياسة الخارجية. كذلك أكد مراقبون أميركيون أن السياسة الخارجية لن تتغير بالفعل، لكن استبعاد بولتون قد يفسح المجال أكثر للمسؤولين الذين يدفعون ترمب باتجاه الحوار في بعض الملفات.