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روسيا تعلق عمليات التفتيش على الأسلحة بموجب معاهدة ستارت

منذ 9 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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أبلغت روسيا الولايات المتحدة اليوم الواقع في 8 تموز 2022 بأنها لن تسمح في الوقت الحالي بالتفتيش على أسلحتها بموجب معاهدة ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك بسبب قيود السفر التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن شروط التفتيش التي اقترحتها واشنطن “تخلق مزايا أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة وتحرم فعليا روسيا الاتحادية من حق إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية”.

وأضافت أن موسكو لا تزال ملتزمة بجميع بنود معاهدة ستارت.

وأغلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومنهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي، المجال الجوي أمام الطائرات الروسية في إطار مجموعة من العقوبات المفروضة ردا على قرار روسيا إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في فبراير شباط.

وتحدد معاهدة نيو ستارت، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، عددا أقصى للرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها، كما تضع قيودا على نشر الصواريخ والقاذفات سواء كانت برية أو بحرية.

وأبلغ الكرملين الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن الوقت ينفد للتفاوض على بديل لمعاهدة “نيو ستارت” وأنه إذا انتهى سريانها في عام 2026 بدون بديل، فسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو اضطرت إلى “اللجوء إلى هذا الإجراء نتيجة إصرار واشنطن على سعيها لاستئناف أنشطة التفتيش بشروط لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية”.

    المصدر :
  • رويترز

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