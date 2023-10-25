روسيا تعلن إسقاط صاروخين بعيدي المدى منحتهما أمريكا لأوكرانيا

أعلن الجيش الروسي اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين بعيدي المدى من طراز أتاكمز أطلقتهما أوكرانيا على أهداف روسية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أنها أول مرة يتم فيها إسقاط هذا النوع من الصواريخ أمريكية الصنع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية الاعتراض في أحد إفاداتها الدورية بشأن الحرب في أوكرانيا. ولم تخض في تفاصيل.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها استخدمت صواريخ أتاكمز التي زودتها بها الولايات المتحدة لأول مرة وألحقت أضرارا جسيمة بمطارين يضمان طائرات هليكوبتر روسية ومعدات أخرى.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تنخرط أكثر في الصراع الأوكراني وترتكب خطأ بتزويد كييف بالصواريخ التي قال إنها لن تغير الوضع في ساحة المعركة ويمكن صدها.