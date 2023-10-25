السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

روسيا تعلن إسقاط صاروخين بعيدي المدى منحتهما أمريكا لأوكرانيا

25 - أكتوبر - 2023
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الروسي اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين بعيدي المدى من طراز أتاكمز أطلقتهما أوكرانيا على أهداف روسية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أنها أول مرة يتم فيها إسقاط هذا النوع من الصواريخ أمريكية الصنع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية الاعتراض في أحد إفاداتها الدورية بشأن الحرب في أوكرانيا. ولم تخض في تفاصيل.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها استخدمت صواريخ أتاكمز التي زودتها بها الولايات المتحدة لأول مرة وألحقت أضرارا جسيمة بمطارين يضمان طائرات هليكوبتر روسية ومعدات أخرى.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تنخرط أكثر في الصراع الأوكراني وترتكب خطأ بتزويد كييف بالصواريخ التي قال إنها لن تغير الوضع في ساحة المعركة ويمكن صدها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الأمن العام في البحرين
رئيس الأمن العام في البحرين: اللهم الطف بأهلنا الصابرين الثابتين في غزة
النفط
النفط يرتفع 3% وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط
أنتوني بلينكن
بلينكن: لا سبيل لتحقيق السلام الدائم إلا بحل الدولتين

الأكثر قراءة

آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
طوفان الأقصى
صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
"القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس