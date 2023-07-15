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روسيا تعلن إسقاط "ظلّ العاصفة" البريطانيّ!

منذ 48 دقيقة
بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

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أعلنت روسيا أنّ قواتها تمكنت من إسقاط صواريخ بريطانية الصنع، أطلقتها كييف على مناطق خاضعة لسيطرتها في الجنوب الأوكراني.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، ليل الجمعة السبت، أن القوات الروسية ذكرت أنها أسقطت صاروخين من طراز “ستورم شادو” أو “ظل العاصفة”، وهما من صنع بريطاني.

وقال حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفهين باليتسكي، إنّ القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ على منطقتين في المقاطعة، هما بيرديانسكو وميليتوبول.

وأضاف أن الدفاع الجوي الروسي أسقط تلك الصواريخ، مشيرًا إلى عدم وقوع ضحايا بين السكان أو البنية التحتية.

ولفت إلى أن الوضع الميداني في المقاطعة لم يتغير، معتبرًا أن “أوكرانيا بالفعل في وضع ضعيف، ولم تبادر إلى أي أفعال نشطة خلال الساعات الـ24 الأخيرة”.

ليست أول مرة

وهذه ليست أول مرة تسقط فيها روسيا صواريخ “ستورم شادو” البريطانية، حيث أعلنت إسقاط 5 صواريخ من هذا الطراز في 27 و28 أيار/ مايو، كما اعترضت أحدها في 15 أيار/ مايو.

وأصبحت بريطانيا، في مطلع أيار/ مايو الماضي، أول دولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ “كروز” بعيدة المدى.

إذ تقول لندن إن منح هذه الأسلحة، يعطي أوكرانيا أفضل فرصة للدفاع عن نفسها بمواجهة وحشية روسيا المتواصلة.

وذكرت أن على روسيا أن تدرك أن أفعالها وحدها، أدت إلى مد أوكرانيا بمثل هذه الأنظمة الصاروخية.

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