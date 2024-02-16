روسيا تعلن إسقاط 5 مسيّرات أوكرانية وصد هجوم في كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط هجمات 5 طائرات دون طيار “درون” أوكرانية، ليل أمس الخميس، في منطقة بيلغورود وفوق البحر الأسود.

ودمرت أنظمة الدفاع الروسي طائرة دون طيار فوق منطقة بيلغورود، و4 طائرات فوق البحر الأسود.

وتقصف القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام المناطق الروسية الوسطى والحدودية، وتنفذ ضربات بطائرات دون طيار ردا على الهجمات الروسية على المرافق الحيوية للبلاد.

من جهة ثانية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم مدافع الهاوتزر من طراز “دي-30” أوقف محاولة للقوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق خط الدفاع باتجاه كوبيانسك.

وقالت في بيان “في اتجاه كوبيانسك، حاول المسلحون الأوكرانيون مرة أخرى اختراق خط الدفاع الروسي، وقد رصدهم ضباط الاستطلاع لدينا من الجو أثناء اقترابهم من الخطوط، وتمكنوا من وقف الهجوم بنيران دقيقة من مدافع عيار 122 ملم”.

وأوضحت أن “الطرق والملاجئ التي يحاول المسلحون الاستفادة منها كانت معروفة للمدفعية الروسية منذ فترة طويلة، وقد فشلت مفارز العاصفة أكثر من مرة، وهي تحاول السير في طريق مألوف”.

وزاد البيان: “ومع ذلك غير مهتمين تمامًا بحياة أفرادهم فالقيادة الأوكرانية تواصل إرسال مفارز مباشرة تحت النار”.

ومن جهتها، أفادت الإدارة العسكرية الأوكرانية، أمس الخميس، أن قواتها فقدت ما يصل إلى 105 من العسكريين، والمدفع الفرنسي ذاتي الدفع قيصر، والمدفع السوفيتي غفوزديكا في يوم واحد في اتجاه كوبيانسك.