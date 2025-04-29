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روسيا تعلن إسقاط 91 مسيرة أوكرانية خلال الليل

منذ 44 دقيقة
قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية

قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وأسقطت 40 منها فوق منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان على تطبيق تيلغرام إن مسيرتين أسقطتا فوق منطقة موسكو، فيما تم تدمير الباقي فوق المناطق الغربية والجنوبية من روسيا وكذلك فوق شبه جزيرة القرم.

ولا تذكر الوزارة الأضرار الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة، وتعلن فقط عن عدد المسيرات التي تدمرها وليس إجمالي ما تطلقه أوكرانيا.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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