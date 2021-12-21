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روسيا تعلن إطلاق صندوق للتقنيات المتقدمة

21 - ديسمبر - 2021
انتاج الطاقة في روسيا

انتاج الطاقة في روسيا

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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الثلاثاء، إطلاق صندوق للتقنيات المتقدمة مع شركاء الأنشطة التشغيلية.

وجاء في بيان الصندوق: “يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركات روسية رائدة عن إطلاق الأنشطة التشغيلية لصندوق التقنيات الصناعة والبنية التحتية المتقدمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

كما تم إطلاق صندوق آخر للطاقة والبيئة يهدف للاستثمار في الشركات الروسية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبيئة وتطوير التقنيات والمنتجات والخدمات ذات الصلة.

وتشارك في الصندوق كبريات الشركات الروسية، حيث يستثمر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة نيابة عن الحكومة في رأس مال الصندوق 10 مليارات روبل.

رسائل في خضم أزمة أوكرانيا المشتعلة

في خضم الأزمة المتصاعد مع أوكرانيا على خلفية الحشد العسكري الروسي الضخم على الحدود بين البلدين، وجهت روسيا، الثلاثاء، 3 رسائل سياسية، اتسم بعضها بالمرونة والبعض الآخر بالصرامة إلى درجة التلويح بنشر أسلحة نووية.

وقالت الخارجية الروسية إن موسكو لا ترى حاجة لإشراك أوكرانيا في مفاوضات الضمانات الأمنية في المرحلة الراهنة.

وتعتبر موسكو أن أمنها القومي سيكون في خطر في حال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن اتصالات بين موسكو وواشنطن، قد بدأت لبحث الضمانات الأمنية التي طلبتها موسكو ،وإن من الممكن توصل الطرفين إلى تفاهم بهذا الشأن.

وتريد روسيا ضمانات بألا يوسع حلف الأطلسي حدوده إلى أوكرانيا أو ينشر قوات أو أسلحة هناك على الرغم من تطلع كييف للانضمام إلى الحلف، وشكواها من حشد قوات روسية قرب حدودها في تهديد بغزو أراضيها.

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