روسيا تعلن استعدادها لجولة ثالثة من مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول

أعلنت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وفد بلادها مستعد للتوجه إلى إسطنبول من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وتطرقت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، إلى إمكانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل.

وأضافت: “إما أن أوكرانيا تتجنب المفاوضات أو أنها غير مستعدة لها”.

وأعربت زاخاروفا، عن استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات.

وتابعت: “الوفد الروسي مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات. نأمل أن تلتزم كييف بالاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض”.

وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/ أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.