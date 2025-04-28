روسيا تعلن استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية في إطار الدفاع المشترك

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله إن موسكو قد تقدم مساعدة عسكرية لكوريا الشمالية إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن شكر الرئيس فلاديمير بوتين بيونغ يانغ على إرسال قوات للمساعدة في طرد القوات الأوكرانية من غرب البلاد.

ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن دور كوريا الشمالية في العمليات القتالية بمنطقة كورسك الروسية أثبت فاعلية معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون العام الماضي، والتي تضمنت بندا يتعلق بالدفاع المشترك.

وأضاف بيسكوف أنه بموجب هذه المعاهدة، يمكن لروسيا هي الأخرى مساعدة كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.

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