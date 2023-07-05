روسيا تعلن استهداف قوات أوكرانية بالقرب من باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن القوات الروسية شنت هجوما على ثلاث مجموعات أوكرانية عسكرية بالقرب من مدينة باخموت، وذلك في أعقاب تقارير متضاربة عن القتال في المنطقة.

واستولت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على المدينة الواقعة شرق البلاد في مايو أيار بعد مرور عشرة شهور من بدء القتال. ومنذ ذلك الحين، يتعرض الجيش الروسي لضغوط شديدة من جانب القوات الأوكرانية التي تهدد بتطويق المدينة.

ولم تدل الوزارة بأي تعليق في إفادتها اليومية حول انسحاب القوات الروسية من قرية كليشيفكا جنوب شرق باخموت، وهو ما نفاه مسؤول عينته روسيا في شرق أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن قواتها حققت “نجاحا جزئيا” في منطقة كليشيفكا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بالجيش الروسي قوله إن القوات الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني هناك دون الانسحاب من المنطقة وإن القوات الروسية تقضي على ما تبقى من القوات الأوكرانية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الوضع في ساحة القتال.