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روسيا تعلن الإنسحاب من جزيرة الثعبان الإستراتيجية في البحر الأسود

منذ 5 دقائق
صورة قمر صناعي لجزيرة الثعبان الأوكرانية (ماكسار-رويترز)

صورة قمر صناعي لجزيرة الثعبان الأوكرانية (ماكسار-رويترز)

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انسحبت القوات الروسية الخميس الواقع في 30 حزيران من جزيرة الثعبان، وهي موقع استراتيجي في البحر الأسود، فيما يعد نصرا لأوكرانيا يمكن أن يخفف من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية.

روسيا أوضحت أنها قررت الانسحاب من الجزيرة “في بادرة على حسن النوايا” كي تظهر أن موسكو لا تعرقل جهود الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني يسمح بشحن الحبوب إلى خارج أوكرانيا.

من جهتها، أفادت أوكرانيا بأنها طردت القوات الروسية بعد هجوم شنته الليلة الماضية بالمدفعية والصواريخ.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر “لم تعد هناك قوات روسية في جزيرة الثعبان. قامت قواتنا المسلحة بعمل رائع”.

مساعدات عسكرية لكييف

وفي دعم آخر للصراع الأوكراني من أجل صد الغزو الروسي، قالت الولايات المتحدة إنها ستقدم لكييف أسلحة ومساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار.

وقال الرئيس الأميركي، بعد قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد، إن واشنطن وحلفاءها في الحلف متحدون في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي “لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، لكن النهاية لن تكون انتصار روسيا على أوكرانيا… سنستمر في دعم أوكرانيا مهما طال الوقت”.

    المصدر :
  • رويترز

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