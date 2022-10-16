الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعلن التصدي لتقدم أوكراني في دونيتسك وخيرسون وميكولايف

منذ 34 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد إن قواتها تصدت لمحاولات القوات الأوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولايف، وكبدتها ما وصفته بخسائر فادحة.

ولم يتسن التحقق من تقارير ساحة المعركة على الفور.

كما قالت روسيا إنها تواصل غاراتها الجوية على أهداف عسكرية وأهداف في منظومة الطاقة في أوكرانيا، باستخدام الأسلحة بعيدة المدى الموجهة بدقة.

الوضع في شرق أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن الوضع العسكري الميداني قرب باخموت هو “الأصعب” حاليا في شرق أوكرانيا بعد أيام من إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي “لا يزال الوضع خطيرا للغاية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك” في حوض دونباس الصناعي.

وأضاف أن “الوضع الأصعب هو قرب باخموت مثل الأيام السابقة وما زلنا نحتفظ بمواقعنا”.

وكانت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك أعلنت الخميس سيطرتها على قريتين قريبتين هما أوبيتين وإيفانغراد.

وتقصف القوات الروسية منذ أسابيع باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة.

على بعد نحو 15 كيلومترا من باخموت، تحدث صحافيو وكالة فرانس برس في تشاسيف يار إلى جندي عاد لتوه من خط الجبهة في هذه المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

أوبك
البحرين: قرار أوبك+ خفض الإنتاج جاء بالتوافق بين الدول الأعضاء
العاصمة الأردنية عمان
الأردن يعمل على رفع مشاركة المرأة في المناصب العليا
علم إثيوبيا
الاتحاد الإفريقي يحثّ على وقف غير مشروط لإطلاق النار في إثيوبيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله في سوريا
حزب الله خذل روسيا.. سيدفع الثمن باهظاً في سوريا
رئيس الجمهورية ميشال عون
تغيير في برنامج مغادرة عون لقصر بعبدا
شيرين عبد الوهاب
إصابة شيرين عبد الوهاب بشكل خطير... إليكم التفاصيل