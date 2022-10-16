روسيا تعلن التصدي لتقدم أوكراني في دونيتسك وخيرسون وميكولايف

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد إن قواتها تصدت لمحاولات القوات الأوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولايف، وكبدتها ما وصفته بخسائر فادحة.

ولم يتسن التحقق من تقارير ساحة المعركة على الفور.

كما قالت روسيا إنها تواصل غاراتها الجوية على أهداف عسكرية وأهداف في منظومة الطاقة في أوكرانيا، باستخدام الأسلحة بعيدة المدى الموجهة بدقة.

الوضع في شرق أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن الوضع العسكري الميداني قرب باخموت هو “الأصعب” حاليا في شرق أوكرانيا بعد أيام من إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي “لا يزال الوضع خطيرا للغاية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك” في حوض دونباس الصناعي.

وأضاف أن “الوضع الأصعب هو قرب باخموت مثل الأيام السابقة وما زلنا نحتفظ بمواقعنا”.

وكانت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك أعلنت الخميس سيطرتها على قريتين قريبتين هما أوبيتين وإيفانغراد.

وتقصف القوات الروسية منذ أسابيع باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة.

على بعد نحو 15 كيلومترا من باخموت، تحدث صحافيو وكالة فرانس برس في تشاسيف يار إلى جندي عاد لتوه من خط الجبهة في هذه المنطقة.