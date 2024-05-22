روسيا تعلن السيطرة على بلدة كلاشتشيفكا شرق أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية اليوم الأربعاء، على بلدة كلاشتشيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الجيش الروسي يواصل القتال في أوكرانيا.

وأضافت: “وحدات تابعة للمجموعة العسكرية الجنوبية حررت بلدة كلاشتشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة العمليات النشطة”.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا قيام كيانين تحت اسم “جمهورية دونيتسك الشعبية” و”جمهورية لوغانسك الشعبية” شرقي أوكرانيا عام 2014 في خطوة لم تعترف بها كييف والكثير من الدول.

وأشار البيان إلى تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للجيش الأوكراني وإسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 34 مسيرة أوكرانية.

وأضاف البيان أنه منذ بداية العملية العسكرية، تم تدمير 601 طائرة، و274 طائرة مروحية، و24 ألفاً و498 مسيرة، و523 منظومة صواريخ دفاع جوي، و16 ألفاً و121 دبابة ومدرعة، و1307 قاذفة صواريخ متعددة الفوهات، و9 آلاف و740 مدافع هاوتزر وهاون، و21 ألفاً و 915 مركبة عسكرية للجيش الأوكراني.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب أوكرانيا على بيان وزارة الدفاع الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.