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روسيا تعلن السيطرة على حريق قرب محطة زابوريجيا النووية بعد قصف أوكراني

منذ 10 دقائق
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

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قالت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا اليوم السبت إنه تسنى السيطرة على حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية بعد قصف أوكراني.

وسيطرت قوات روسية على محطة زابوريجيا في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ويتبادل الطرفان الاتهامات بإطلاق النار أو اتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إلى وقوع حادث نووي.

وقالت إدارة المحطة في منشور على تيليجرام إن مدنيا قُتل في القصف ولكن لم يصب أي من موظفي المحطة أو أفراد خدمات الطوارئ بأذى.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير الروسي.

ورغم أن محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لا تعمل حاليا لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة للحفاظ على وقودها النووي باردا.

وقالت إدارة المحطة إن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية وإن الوضع تحت السيطرة.

    المصدر :
  • رويترز

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