الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعلن السيطرة على قرية أخرى في شرق أوكرانيا

منذ ساعتين
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة “إن قواتها سيطرت على قرية نوفوليكساندريفكا في منطقة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا”.

‭‭ ‬‬ولم يتسن لرويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

في حين، أعلنت السلطات المحلية في مدينة أوريول غرب روسيا اليوم، أنها قلصت إمدادات التدفئة والماء الساخن بعد أن أصابت طائرات أوكرانية مسيرة خط أنابيب في محطة كهرباء محلية اليوم الجمعة.

وكتب حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف على مواقع التواصل الاجتماعي “سيكون من الضروري تقليص إمدادات التدفئة والماء الساخن للمباني في أحياء سوفيتسكي وجيليزنودوروجني وسيفيرني في مدينة أوريول”.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط تعثر محادثات السلام بين الجانبين.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة ألغت قمة بودابست بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على خلفية تمسك موسكو بمطالبها المتشددة بشأن أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 130 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل معظمها فوق المناطق الغربية بالإضافة إلى منطقتي ياروسلافل وموسكو.

وأفادت السلطات المحلية بأن أضرارا لحقت بالبنية التحتية قرب مدينة فلاديمير وأُغلقت روضة أطفال في ياروسلافل، على بعد حوالي 280 كيلومترا شمال شرقي موسكو إثر هجوم بطائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدينة الفاشر
الأمم المتحدة: مئات ربما يكونون قد أُعدموا خلال سيطرة الدعم السريع على مدينة سودانية
التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات وينخفض إلى 2.4 % خلال مارس
تراجع طفيف للتضخم بمنطقة اليورو في أكتوبر
المدعية العامة العسكرية في اسرائيل، يفعات تومر يروشالمي
بسبب فيديو مسرب.. المدعية العسكرية الإسرائيلية تقدم استقالتها

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله