روسيا تعلن السيطرة على محطة قطارات في خاركيف

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الأربعاء، إن قوات البلاد سيطرت على محطة موفتشانوف للسكك الحديدية بمنطقة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الجاري إن هناك “قتالا عنيفا” يدور بمنطقة خاركيف. واستعادت أوكرانيا جزءا كبيرا من المنطقة في سبتمبر أيلول الماضي.

والشهر الماضي، بدأت أوكرانيا هجومًا مضادًا بعدما كدّست أسلحة غربية وعزّزت قواتها الهجومية.

لكنّ كييف أقرّت بصعوبة المعارك التي تخوضها، ودعت الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين إلى مدّها بمزيد من الأسلحة البعيدة المدى والمدفعية.

مع ذلك، أشارت ماليار إلى أن القوات الأوكرانية “تتقدم تدريجيا” قرب باخموت التي كان يسكن فيها 70 ألف شخص تقريبًا قبل الحرب والتي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار/مايو الفائت بعد معركة اعتُبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.