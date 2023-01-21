روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة في زابوريجيا الأوكرانية

بعد معارك عنيفة، أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه نفذ “عمليات هجومية” في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، سمحت له بالسيطرة على “مواقع مؤاتية”.

يأتي ذلك بعدما تزايدت حدة المعارك في المنطقة، في وقت سابق الجمعة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه “في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مؤاتية أكثر”، دون إضافة تفاصيل.

والجمعة، تحدثت السلطات الروسية في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، عن “زيادة حدة” المعارك في المنطقة، حيث تجري مواجهات “على طول خط الجبهة”.

وأفاد فلاديمير روغوف، أحد قادة السلطات المحلية التي شكلتها موسكو في زابوريجيا، عبر تطبيق تلغرام: “ازدادت حدّة الأعمال العسكرية بشدّة باتجاه زابوريجيا”.

وأوضح لوكالة ريا نوفوستي الروسية: “إن نظرنا إلى خط الجبهة بكامله، نرى أن المعارك تجري حاليا في كل مكان”.

وأضاف: “لم يحصل ذلك من قبل”.

وكان خط التماس بين الجيشين الأوكراني والروسي في منطقة زابوريجيا مستقرا منذ بضعة أشهر، ولم يشهد أي معارك كبرى، خلافا للوضع في منطقتي دونيتسك (شرق) وخيرسون (جنوب).