روسيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن القدرات العسكرية الأوكرانية تراجعت بشكل خطير مشددا على أن روسيا استكملت المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا.

وحذر شويجو خلال حديثه إلى مسؤولين في اجتماع بثه التلفزيون من أن روسيا سترد بالشكل المناسب إذا زود حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بطائرات ومنظومات دفاع جوي.

وقد بدأ المفاوضون الروس والأوكرانيون محادثات في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، وأبلغهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إحرازهم تقدما سيمهد الطريق لاجتماع رئيسي البلدين لأن الوقت حان لتحقيق نتائج ملموسة.

وفي كلمة للمفاوضين بثها التلفزيون قبل محادثاتهم الأولى منذ أكثر من أسبوعين، دعا أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي بدأت الشهر الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا.

ودخلت الحرب في أوكرانيا، يومها الـ34، اليوم الإثنين، وسط قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة مناطق في شرق وجنوب البلاد.

ومنذ بداية الحرب، يتحدث كل طرف عن خسائر ضخمة في الطرف الآخر، والسيطرة على مدن أو استردادها، دون أن يكون هناك إمكانية للتحقق من الموقف على الأرض بسبب الظروف الأمنية.

ووضعت موسكو شروطا لانعقاد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، في وقت تتحضر إسطنبول لجولة جديدة من المفاوضات بين هذين البلدين، بينما أعلنت كييف حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب.