الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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روسيا تعلن انتهاء عمليات الإنقاذ في سوريا

منذ 4 دقائق
آثار الزلزال في سوريا

آثار الزلزال في سوريا

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أعلن نائب رئيس وزارة حالات الطوارئ أليكسي سيركو، الأحد، إتمام عمليات الإنقاذ في سوريا بعد الزلزال، مشيرا إلى استمرار العمل على تسليم المساعدات الإنسانية.

وقال سيركو للصحافيين: “انتهت عمليات الإنقاذ. نحن نلخص النتائج وغدا سنبلغ الوزير، يليه تقرير لرئيس روسيا بأن عملية الإنقاذ قد اكتملت، لكن المساعدات الإنسانية مستمرة”.

المهمة الكئيبة

في السياق، ومع تراجع الأمل في إنقاذ أحياء بمناطق سيطرة المعارضة أيضا، يتحول عمل الخوذ البيضاء إلى المهمة الكئيبة المحبطة المتمثلة في انتشال الجثث وتطهير الأنقاض. وقال عبد الرحمن المسعف في المنظمة “سنواصل العمل إلى أن ننتشل آخر شخص من تحت الأنقاض”.

وتوقفت أمس عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت الأنقاض في مناطق شمال غربي سوريا والانتقال لمرحلة انتشال الجثث فقط، بعد أيام من البحث المتواصل عن أمل وجود ناجين من الزلزال المدمر.

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