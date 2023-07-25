روسيا تعلن تدمير زورقين أوكرانيين في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن سفينة تابعة لأسطولها في البحر الأسود دمرت زورقين مسيرين أوكرانيين حاولا مهاجمتها الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن سفينة الدورية سيرجي كوتوف كانت تراقب الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود في ذلك الوقت.

وأضافت أن السفينة أطلقت النيران على الزورقين المسيرين ودمرتهما دون سقوط ضحايا.

أوكرانيا تتقدم في الجنوب

وأفاد الجيش الأوكراني، الثلاثاء، بإحراز تقدم طفيف على القوات الروسية في أجزاء من جنوب أوكرانيا وجنوبي باخموت في الشرق.

وتحاول كييف من خلال الهجوم المضاد الذي بدأته في أوائل الشهر الماضي طرد القوات الروسية من شرق أوكرانيا والتقدم نحو الساحل الجنوبي لقطع جسر بري يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها.

والتقدم أبطأ مما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن أوكرانيا تقول إنها تحاول تقليل الخسائر إلى أقصى حد ممكن إذ تواجه قواتها خطوط دفاع روسية محصنة مليئة بالألغام الأرضية.

وقال أندريه كوفاليوف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن القوات الأوكرانية تتقدم تجاه قرية ستارومايورسكه في جنوب شرق البلاد، بالقرب من مناطق سكنية استعادتها أوكرانيا الشهر الماضي في منطقة دونيتسك.